Володимир Кириченко

Український захисник Аякса Олександр Зінченко залишить клуб цього літа як вільний агент. Про це повідомляє нідерландське видання Algemeen Dagblad.

Технічний директор амстердамців Йорді Кройфф під час літнього трансферного вікна планує провести масштабне очищення складу, внаслідок якого команду можуть залишити близько 15 гравців. Ці зміни мають на меті звільнити місце у складі та збільшити бюджет для трансферів, щоб завдяки їм підвищити якість команди.

Серед тих, хто, за інформацією видання, покине клуб влітку, називають Вітезслава Яроша та Олександра Зінченка, які наразі травмовані.

Якщо контракт чеського голкіпера належить Ліверпулю і він виступав за Аякс на правах оренди, то угода Зінченка з амстердамцями завершується влітку 2026-го, і він піде як вільний агент.

Стверджується, що Аякс уже попрощався з обома футболістами.

Нагадаємо, Зінченко перейшов до Аякса взимку 2026 року – його контракт викупили у Арсенала за понад 1,5 мільйона євро.

У складі амстердамців українець встиг провести лише два матчі. У середині лютого в грі із Фортуною Сіттард українець отримав травму

Раніше повідомлялося, 29-річний захисник через пошкодження пропустить приблизно 6-7 місяців.

В Аяксі офіційно підтвердили, що Зінченко попрощався з командою