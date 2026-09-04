Контракт між Маріу та Бешикташем було розірвано за взаємною згодою сторін. Термін дії нової угоди португальця з АЕК розраховано до літа 2028 року. Фінансові умови переходу також не розголошувалися.

33-річний португальський атакувальний півзахисник Жоау Маріу офіційно став гравцем грецького АЕК. Футболіст приєднався до команди у статусі вільного агента після того, як раніше припинив співпрацю з турецьким Бешикташем.

Для Жоау Маріу це вже не перший досвід виступів за грецький клуб. У сезоні-2025/26 він захищав кольори АЕК на правах оренди. За цей період півзахисник провів 31 матч, у яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Разом із командою португалець став чемпіоном Греції. Його виступи допомогли АЕК посилити середину поля та здобути важливий титул за підсумками сезону. Після завершення орендної угоди Маріу повернувся до Бешикташа, але сторони згодом домовилися про дострокове припинення контракту.

Упродовж професійної кар’єри Жоау Маріу встиг пограти за низку відомих клубів. Він виступав за португальські Бенфіку, Спортінг і Віторію Сетубал, а також захищав кольори московського Локомотива, міланського Інтера та англійського Вест Гема.

Найбільшого визнання на міжнародному рівні півзахисник досяг у складі збірної Португалії. За національну команду він провів 56 матчів, забив три голи та віддав вісім результативних передач. Разом із португальцями Маріу виграв чемпіонат Європи 2016 року та Лігу націй 2019 року.

Також у складі АЕК виступає вінгер збірної України Олександр Зубков. Крім того, грецький клуб стане майбутнім суперником донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів.