Павло Василенко

ESPN опублікував статистику групового етапу Клубного чемпіонату світу. Для деяких ці дані можуть виявитися сюрпризом.

Цими днями Клубний чемпіонат світу вступив до стадії плей-оф. На даний момент відібрано шість чвертьфіналістів.

Поточному етапу передували групові матчі, в ході яких ФІФА, організатор заходу, припустилася низки помилок.

Йдеться про результати відвідуваності організації. Сказати, що деякі матчі не викликали особливих інтересів, це не сказати нічого.

Матч між Челсі та Лос-Анджелесом відвідали 22 137 осіб. Стадіон «Мерседес-Бенц», де зустрілися команди, вміщує 71 000 осіб.

Поєдинок Ульсан – Мамелоді Сандаунс був настільки ж невдалим: на стадіоні місткістю 25 500 глядачів були присутні 3412 глядачів.

За даними ESPN, під час групового етапу турніру на стадіонах пустували близько мільйона місць, а вболівальники посіли лише 56,7% усіх місць.