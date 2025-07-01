Клубний чемпіонат світу шокує ФІФА
Турнір проходить у США
близько 1 години тому
ESPN опублікував статистику групового етапу Клубного чемпіонату світу. Для деяких ці дані можуть виявитися сюрпризом.
Цими днями Клубний чемпіонат світу вступив до стадії плей-оф. На даний момент відібрано шість чвертьфіналістів.
Поточному етапу передували групові матчі, в ході яких ФІФА, організатор заходу, припустилася низки помилок.
Йдеться про результати відвідуваності організації. Сказати, що деякі матчі не викликали особливих інтересів, це не сказати нічого.
Матч між Челсі та Лос-Анджелесом відвідали 22 137 осіб. Стадіон «Мерседес-Бенц», де зустрілися команди, вміщує 71 000 осіб.
Поєдинок Ульсан – Мамелоді Сандаунс був настільки ж невдалим: на стадіоні місткістю 25 500 глядачів були присутні 3412 глядачів.
За даними ESPN, під час групового етапу турніру на стадіонах пустували близько мільйона місць, а вболівальники посіли лише 56,7% усіх місць.