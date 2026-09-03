Президент ПФЛ Олександр Каденко розповів про можливі зміни в організації матчів через посилення російських обстрілів. В інтерв’ю Tribuna.com функціонер прокоментував рішення проводити окремі поєдинки в Київській області раніше, а також повідомив, чи розглядають клуби можливість тимчасового переїзду до безпечніших регіонів.

Це не нововведення. ПФЛ давно ставить Київську область та інші регіони, наближені до Росії, раніше по часу. В нас є ігри, які починаються об одинадцятій, о дванадцятій. Ми це вже практикуємо давно протягом декількох років.

Які можуть бути обговорення? Ми з клубами на зв’язку. Переїзд на захід? Поки ми це питання не розглядали.