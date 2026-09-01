Сергій Разумовський

Через тривалі повітряні тривоги проведення матчів УПЛ в Україні дедалі частіше опиняється під загрозою. У пресслужбі ліги нагадали, як визначають долю перерваних поєдинків і коли їх можна продовжити. Рішення ухвалюють відповідно до Регламенту змагань та спеціальних правил безпеки під час воєнного стану.

Якщо повітряна тривога триває понад 60 хвилин, скликають нараду за участю делегата УАФ, головного арбітра, представників обох команд і, за можливості, представника місцевої військової адміністрації. Учасники оцінюють ситуацію та вирішують, чи безпечно відновлювати матч цього дня.

Якщо протягом зустрічі оголосили щонайменше дві тривоги, а їхня сумарна тривалість перевищила дві години, делегат УАФ може скликати нараду на прохання однієї з команд. Рішення фіксують у спеціальному бланку, після чого Дирекція УПЛ визначає місце й час продовження або догравання. На це впливають тривалість паузи та обставини.

Прикладом стала зустріч Зорі та Харкова 31 серпня. Через затяжну загрозу матч відновили наступного дня з 51-ї хвилини. Поєдинок завершився з рахунком 0:3. Часті й тривалі тривоги ускладнюють роботу команд, глядачів та організаторів трансляцій, тому чітка процедура є необхідною.