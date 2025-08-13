Клуби УПЛ вступають у боротьбу. Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України
Церемонія жеребкування пройшла у Києві

Фото - УАФ
У Будинку футболу України пройшла церемонія жеребкування 1/32 фіналу вітчизняного Кубка розіграшу 2025/26. Відомо, кому дісталися в суперники клуби УПЛ.
Базові дати матчів 1/32 фіналу заплановані на 23–24 серпня 2025 року, а господарем поля буде команда, яка виступає у нижчому дивізіону.
Додамо, що усі чотири представника України в єврокубках – Динамо, Шахтар, Олександрія, Полісся – розпочнуть боротьбу в рамках Кубка зі стадії 1/16 фіналу.
Діючим переможцем турніру є донецький Шахтар, який минулого сезону обіграв у фіналі київське Динамо.
