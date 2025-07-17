Українська асоціація футболу офіційно презентувала оновлений дизайн головного трофею Кубка України. Центральним елементом став стилізований образ козацької булави – символу мужності, сили та непереможності українського духу. На трофеї викарбувано гасло "Україні – слава, собі – честь", що підкреслює значення перемоги як для гравців, так і для всієї країни.

Дизайн трофею натхненний історичними традиціями. Булава, як символ козацької влади, втілює лідерські якості. Одинадцять списів, що оточують центральну композицію, уособлюють єдність команди – усі 11 гравців, об'єднаних однією метою.

Презентація відбулась 17 липня під час урочистого заходу "Старт кубкового сезону", де також представили оновлений формат змагань та провели жеребкування кваліфікаційного раунду. Новий трофей стане нагородою для переможця Кубка України сезону 2025/2026.



