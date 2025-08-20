Павло Василенко

Португальський півзахисник Рафаель Леау пропустить матч-відкриття чемпіонату Італії Мілана проти Кремонезе. 26-річний вінгер отримав травму литки.

Міланський клуб заявив, що Леау отримав розтягнення правої литкової м'яза під час недільного матчу Кубка Італії проти Барі, який завершився з рахунком 2:0.

«Гравець не зможе зіграти проти Кремонезе, і його стан оцінюватиметься щодня перед наступним матчем проти Лечче», – йдеться у заяві Мілана.

Леау покинув поле у матчі проти Барі невдовзі після відкриття рахунку на 14-й хвилині на «Сан-Сіро». Россонері зустрінуться з новачками вдома в суботу в першому турі Серії А.

Під керівництвом нового тренера Массіміліано Аллегрі вони хочуть надолужити згаяне з минулим сезоном, у якому фінішували восьмими та не змогли кваліфікуватися до єврокубкових змагань.