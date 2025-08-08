Італійський клуб Мілан близький до укладання угоди з 22-річним нападником Манчестер Юнайтед Расмусом Хойлундом.

За інформацією Tuttomercatoweb, «червоним дияволам» залишилося погодити умови із самим футболістом, щоб оформити перехід.

Якщо переговори пройдуть успішно, Хойлунд перейде до Мілану на правах оренди з обов'язковим викупом за 40 мільйонів євро плюс можливі бонуси.

За два сезони в Англії форвард провів 95 матчів, забив 26 голів та зробив шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавлений у трансфері українського форварда Роми Артема Довбика.