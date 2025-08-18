Кубок Італії. Дебют Модрича в Мілані, сенсація від Палермо
Та інші результати Кубка Італії
25 хвилин тому
Минулого вікенду пройшли матчі 1/32 фіналу Кубка Італії.
Серед головних подій можна виокремити офіційний дебют в складі Мілана легендарного Луки Модрича. 40-річного ветера оваціями зустріли на Сан-Сіро. На тренерській лаві не міг бути присутнім Массіміліано Аллегрі, який відбував дискваліфікацію ще з фіналу Кубка, коли Ювентус під його керівництвом здолав Аталанту (1:0).
Пропонуємо ознайомитись з результатами матчів вихідних.
Кубок Італії. 1 раунд. 17 серпня
Мілан - Барі 2:0
Голи: Леан, 14, Пулішич, 48
Чезена - Піза 0:0 (1:2 по пенальті)
Парма - Пескара 2:0
Голи: Пельєгріно, 47, 65
Монца - Фрозіноне 0:1
Гол: Квернадзе, 90+2
Кубок Італії. 1 раунд. 16 серпня
Кремонезе - Палермо 0:0 (4:5 по пенальті)
Кальярі - Віртус Ентелла 1:1 (5:4 по пенальті)
Голи: Пікколі, 45 - Дейола, 86 (автогол)
Комо 3:1 Зюйдтіроль
Голи: Дувікас, 39, 40, да Кунья, 42 - Казірагі, 13 (з пенальті)
Венеція 4:0 Мантуя
Голи: Думбія, 15, 45, Єбоа, 57, 89
