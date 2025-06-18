Ключовий гравець молодіжної збірної України виніс вердикт команді за поразку від Нідерландів на Євро-2025
Футболіст назвав причини невдалого результату
близько 3 годин тому
Півзахисник молодіжної збірної України Олег Очеретько прокоментував матч третього туру групового етапу Євро-2025 проти Нідерландів (0:2).
«Гадаю, що до першого голу ми грали дуже добре, виходили з оборони. Треба було більше грати за спину, бо в них були великі проблеми, коли ми так грали. Вважаю, що треба було більше використовувати цих нагод. А так, цей курйозний гол, який нам забили... Помилка — нічого страшного, ми побігли вперед, але й в них з'явилося більше простору, після чого теж на помилці пропустили другий м'яч», – сказав Очеретько в коментарі для Суспільне Спорт.
Також хавбек розповів, чого не вистачило синьо-жовтих для позитивного результату.
«Чи другий пропущений м'яч став вирішальним? Гадаю, що в таких турнірах немає точки неповернення. Треба було більше бити по воротах і подавати. Бо ми доходили до штрафної зони і потім назад розвертали та починали все з початку. Якби ми краще подавали та били, то, можливо, вони б забили у свої ворота або ж наш нападник забив».
Українці на груповому етапі набрали три очки в трьох матчах.
З групи D в плей-оф вийшли Данія (сім балів) і Нідерланди (чотири очки).
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