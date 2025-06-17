Михайло Цирук

В середу, 18 червня, молодіжна збірна України проведе вирішальний поєдинок групового етапу Євро-2025 проти Нідерландів (початок о 19:00). До цієї гри наша команда підходить у досить непоганому становищі. З огляду на турніру ситуацію в групі підопічним Унаї Мельгоси навіть необовʼязково перемагати цього суперника: достатньо буде зіграти внічию.

Втім, зіграти внічию проти головного фаворита групи з чудовим підбором виконавців – завдання також не з легких, і для його виконання нашій команді доведеться провести неймовірно якісний поєдинок. Пропонуємо до вашої уваги анонс вирішальної битви синьо-жовтих в боротьбі за чвертьфінал континентальної першості.

Старт на Євро та турнірне становище

Результат збірної України в першому турі групового етапу відверто розчарував. По ходу зустрічі з Данією підопічні Унаї Мельгоси двічі вели в рахунку, причому вдруге вийшли вперед на 78 хвилині, однак все ж примудрилися відпустити гру та поступитися з рахунком 2:3.

Проте в другій грі проти Фінляндії синьо-жовті після забитого мʼяча не збавили обертів та продовжили атакувати, і врешті-решт зуміли подвоїти свою перевагу та втримати її до фінального свистка. Перемога 2:0, здобута завдяки голам Ваната та Брагару, дозволяє саме синьо-жовтим бути господарями ситуації перед останнім туром. Однак без вдалого останнього кроку цей результат, звісно, не матиме жодного значення.

Нідерланди, попри статус головного фаворита групи, старт турніру провалили, і часом виникало враження, що їм треба вдатися до знаменитого методу з легендарного інтервʼю Михайла Кополовця та справді всією командою сходити до церкви.

У першому матчі ораньє на старті поєдинку примудрилися ковтнути два мʼячі від найслабшої команди квартету - Фінляндії, і потім були змушені героїчно рятуватися, в підсумку витиснувши лише нічию (2:2).

У другій грі Нідерланди взагалі поступилися Данії (1:2), і тепер в останньому турі не мають права на помилку. Однак нехай одне набране очко майбутнього суперника України у двох матчах не вводить нікого в оману, адже за грою нідерландці точно були досить непоганими.

У двох перших матчах ця команда сумарно пробила по воротах суперників 46 разів (18 проти Фінляндії та 28 – з Данією), напрацювала на майже 5 голів за коефіцієнтом xG, забивши тільки три з них, і загалом, коли їй було потрібно, затискала суперників досить сильно та потужно. Тож вважати цю команду проблемною точно не варто: колись, після низки втрачених шансів, ораньє цілком може прорвати, і дуже не хотілося б, аби це сталося в матчі проти збірної України.

Новий центр поля України

Після переможного матчу проти Фінляндії значної кількості змін у складі збірної України чекати, мабуть, не варто. Точно буде одна, вимушена заміна – замість дискваліфікованого за червону картку Володимира Бражка на полі з перших хвилин повинен буде зʼявитися хтось інший. Найімовірніше, центр півзахисту синьо-жовтих сформують Очеретько, Рубчинський та Ярмолюк, і залишається лише сподіватися, що в такому поєднанні гравців нам вдасться провести гідний поєдинок.

Збірна Нідерландів: найгрізніший з суперників команди Мельгоси

Звичайно, на папері Нідерланди – явний фаворит не лише поєдинку з Україною, вони були фаворитом усього квартету. Тут у кожній лінії грають люди з непоганим бекграундом у дорослому футболі, до того ж у сильних чемпіонатах.

У захисті - основний центральний оборонець Аякса Йоррел Хато, лівий оборонець Астон Вілли Ян Матсен та Раян Фламінго з чемпіонського ПСВ, у півзахисті зоні – Кеннет Тейлор з Аякса та партнер Артема Довбика за Ромою Девін Ренш, у нападі – форварди, які відіграли щонайменше 23 матчі у цьому сезоні чемпіонату Нідерландів.

Знову ж таки, провал цієї команди на старті зовсім не означає, що у вирішальний момент вона не зможе включитися та продемонструвати найкращу версію себе, тож нам слід налаштовуватися на дуже складну боротьбу.

Історія зустрічей

Збірні України та Нідерландів перетиналися між собою чотири рази: двічі у фінальній частині Євро-2006, та ще двічі – у відборі на чемпіонат Європи 2019 року. На історичній для нас континентальній першості у 2006 Україна перемогла ораньє 2:1 на груповому етапі завдяки голам Мілевського та Фоміна, проте у фіналі синьо-жовті зазнали розгромної поразки 0:3.

А у відборі на Євро-2021 команди спочатку поділили очки в Києві (1:1), а от на своєму полі сильнішим був уже наш суперник (3:0). Чи зможе Україна здобути потрібний результат цього разу та втретє у своїй історії потрапити до плейоф молодіжного чемпіонату Європи?

У матеріалі використані фото Getty Images, УАФ