Лунін залишив розташування збірної України. Відома причина
Чергова втрата синьо-жовтих
близько 1 години тому
Георгій Бущан. Фото - УАФ
Збірна України провела третю заміну перед відбором на чемпіонат світу-2026: Георгій Бущан викликаний замість Андрія Луніна.
Воротар мадридського Реала залишив команду Сергія Реброва через травму. Повідомляє пресслужба УАФ. Також у розташуванні збірної серед голкіперів залишаються Анатолій Трубін та Дмитро Різник.
Бущан вперше цього року викликаний до збірної з саудівського Аль-Шабаба. Останній матч за Україну він провів у червні 2024 року.
5 вересня на синьо-жовтих чекає зустріч із чинними віце-чемпіонами світу – збірною Франції у Вроцлаві, а 9 вересня – виїзний поєдинок проти Азербайджану в Баку.