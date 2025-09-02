Павло Василенко

Збірна України провела третю заміну перед відбором на чемпіонат світу-2026: Георгій Бущан викликаний замість Андрія Луніна.

Воротар мадридського Реала залишив команду Сергія Реброва через травму. Повідомляє пресслужба УАФ. Також у розташуванні збірної серед голкіперів залишаються Анатолій Трубін та Дмитро Різник.

Бущан вперше цього року викликаний до збірної з саудівського Аль-Шабаба. Останній матч за Україну він провів у червні 2024 року.

5 вересня на синьо-жовтих чекає зустріч із чинними віце-чемпіонами світу – збірною Франції у Вроцлаві, а 9 вересня – виїзний поєдинок проти Азербайджану в Баку.