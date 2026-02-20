Ексфутболіст Колоса Данило Колесник, який під час конфлікту вдарив працівника ТЦК, який намагався незаконно затримати багатодітного батька, звернувся з заявою щодо інциденту.

Коли я бачу несправедливість - я ніколи не мовчу. Я не мовчав, коли п’яні орки чіплялись до жінки в Туреччині і заступився за неї. Я не змовчав, коли побачив застосування сили проти неозброєного чоловіка. Мені це здалось несправедливим, і мені довелось втрутитись у ситуацію так би мовити.

Зав’язався конфлікт, зав’язалась бійка, але моя реакція була така яка, вона була. Так, можливо, треба було відреагувати на все це трішки по іншому, але вже є як є. На жаль, проросійські сили використовують цей інцидент на свою користь, для дискредитації України і Збройних сил України. Я всім серцем і душею підтримую Збройні сили і свою батьківщину і не хочу, щоб моє ім’я якимось чином на це все впливало або щось зробило з моєю репутацією.

Зараз мені важко, але така ситуація. Всі накинулись на мене, плювати, не знаючи правди. Мене звільнили з роботи, а я лише хотів, щоб все було по людськи і чесно. Почали відкривати банки на допомогу мені, на мою підтримку. Я хочу особисто подякувати за це небайдужим людям. Мені особисто нічого не треба. Просто передайте ці кошти Збройним силам, на дитячі притулки, знедоленим. Просто хочу, щоб ви зробили добро. Мені лише треба, щоб керівництво футбольної федерації відновило мою справедливість і допомогло з роботою на сьогоднішній день, бо я не хочу втрачати шанс представляти нашу країну на міжнародній арені.

Якщо у моїх діях є порушення, то я готовий понести за це відповідальність. Я лише хочу, щоб цей конфлікт був вирішений, залагоджений у рамках закону і по справедливості. Знаю, що кримінальне провадження проти мене порушено за заявою працівників ТЦК. Знаю, що цю заяву було написано не за бажаннням самого працівника, але так є.

Хочу, звичайно, після всього цього подякувати тим, хто не залишив мене у цій складній ситуації, хто підтримав і допоміг: рідним, близьким, друзям, колегам-футболістам, спортсменам, просто звичайному люду, громадським діячам, політикам, у тому числі Мілевському, Саничу, Мосійчуку, Гордону та просто людям. Певним військовим хочу також висловити подяку за підтримку.

Найважливіше, щоб припинились всі ці погрози мені і моїй родині. Я хочу лише одного - максимально швидко вирішити цей конфлікт у рамках закону і в правовій площині. Сподіваюсь, у мене це вийде. Дуже вам за це дякую. З повагою, - написав Колесник в Instagram.