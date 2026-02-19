Колишньому гравцю футбольного клубу Колос Данилу Колеснику, який під час конфлікту вдарив працівника ТЦК, оголосили підозру та обрали запобіжний захід.

За даними Нацполіції, суд призначив Колеснику нічний домашній арешт. Інцидент стався у селі Святопетрівське Бучанського району. 24-річний футболіст під час конфлікту вдарив кулаком військовослужбовця ТЦК та СП, який перевіряв військово-облікові документи. Постраждалий отримав тілесні ушкодження.

Після розголосу клуб Колос перепросив перед військовими, відсторонив Колесника від тренувань та розпочав процедуру розірвання трудових відносин. 18 лютого поліція Київської області затримала футболіста.

Колесник натомість виступив із заявою після інциденту.