Колос не зміг вдома перемогти Оболонь
Команди сильнішого не визначили
Фото - ФК Колос
У матчі четвертого туру Української Прем’єр-ліги ковалівський Колос на своєму стадіоні приймав київську Оболонь. Зустріч завершилася внічию з рахунком 0:0.
Варто відзначити, що через повітряну тривогу поєдинок було перервано на 72-й хвилині, а відновилася гра через 2,5 години.
Колос і Оболонь цього сезону ще не перемагали. Наразі ковалівська команда посідає 15-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши одне очко. Оболонь йде 10-ю з трьома балами.
УПЛ, 4-й тур
Колос – Оболонь – 0:0