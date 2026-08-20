«Нікого не слухаємо та рухаємося далі»: Пономаренка після перемоги Динамо над Колосом
Форвард заявив про намір виграти УПЛ
Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко прокоментував YouTube-каналу ВГРІ і ВЗБІРНА перемогу над Колосом (2:1) у 3-му турі Української Прем’єр-ліги та поділився думками щодо вильоту з єврокубків і реакції фанатів.
19-річний форвард зазначив, що команда намагається не зважати на негатив із боку вболівальників після вильоту від Карабаху та повністю фокусується на турнірних завданнях всередині країни.
— Мені 75% підписників сказали, що вас потрібно яксь «пісочити». Треба чи не треба?
— Як хочеш, це вже твоє діло.
— У першому таймі грали як контужені. Знаєш чому?
– Не знаю.
— Бо два дні тому «карабахнуло».
— Круто.
— Чи не дуже?
— Дуже круто. Молодець.
— Ти теж молодець. Ти ж забив і тоді, і тут.
— Тоді я не забив [Карабаху у матчі-відповіді — прим.].
— У першому матчі.
— А який сенс?
— А сенсу взагалі ніякого?
— Так, треба було там забивати [у грі з Карабахом — прим.].
— Не вийшло?
— На жаль, не вийшло.
— То як нам усім? Тут люди все одно прийшли [на гру з Колосом — прим.].
— Ми не звертаємо уваги на людей, виходимо та граємо — та й все. Що, всіх слухати чи що?
— Нікого не слухаємо?
— Нікого не слухаємо та рухаємося далі. А що робити? Програли — погано, але рухаємося далі. Будемо чемпіонат вигравати.
— Будемо чемпіонат вигравати?
— Будемо.
Михавко: «Я в жодному разі не ображений на Пономаренка».