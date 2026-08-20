Денис Сєдашов

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко прокоментував YouTube-каналу ВГРІ і ВЗБІРНА перемогу над Колосом (2:1) у 3-му турі Української Прем’єр-ліги та поділився думками щодо вильоту з єврокубків і реакції фанатів.

19-річний форвард зазначив, що команда намагається не зважати на негатив із боку вболівальників після вильоту від Карабаху та повністю фокусується на турнірних завданнях всередині країни.

— Мені 75% підписників сказали, що вас потрібно яксь «пісочити». Треба чи не треба?

— Як хочеш, це вже твоє діло.

— У першому таймі грали як контужені. Знаєш чому?

– Не знаю.

— Бо два дні тому «карабахнуло».

— Круто.

— Чи не дуже?

— Дуже круто. Молодець.

— Ти теж молодець. Ти ж забив і тоді, і тут.

— Тоді я не забив [Карабаху у матчі-відповіді — прим.].

— У першому матчі.

— А який сенс?

— А сенсу взагалі ніякого?

— Так, треба було там забивати [у грі з Карабахом — прим.].

— Не вийшло?

— На жаль, не вийшло.

— То як нам усім? Тут люди все одно прийшли [на гру з Колосом — прим.].

— Ми не звертаємо уваги на людей, виходимо та граємо — та й все. Що, всіх слухати чи що?

— Нікого не слухаємо?

— Нікого не слухаємо та рухаємося далі. А що робити? Програли — погано, але рухаємося далі. Будемо чемпіонат вигравати.

— Будемо чемпіонат вигравати?

— Будемо.

Михавко: «Я в жодному разі не ображений на Пономаренка».