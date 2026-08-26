Оболонь офіційно оголосила про підписання вихованця Шахтаря
Футболіст змінив команду
Фото - ФК Оболонь
Оболонь офіційно оголосила про підписання українського півзахисника Олександрії Дениса Шостака.
Умови переходу та співпраці між клубом та 23-річним футболістом не повідомляються.
Шостак є вихованцем полтавської Ворскли та донецького Шахтаря.
Разом із Олександрією Шостак став срібним призером УПЛ 2024/25. Також він має золоті медалі чемпіонату U-19 сезонів 2018/19 та 2019/20.
Наразі Оболонь посідає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі два очки.
У матчі четвертого туру чемпіонату України київська команда зіграє на виїзді з ковалівським Колосом (28 серпня).
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