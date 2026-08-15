Вилучення не допомогло Оболоні у матчі проти Кудрівки
Команди сильнішого не визначили
Фото - ФК Кудрівка
У матчі третього туру Української Прем’єр-ліги Кудрівка у Рівному приймала київську Оболонь. Поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.
Відзначимо, що команда з Чернігівщини грала у меншості з 54-ї хвилини після вилучення півзахисника Артура Думанюка.
Наразі Кудрівка посідає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши два очки. Оболонь розташувалася на дев’ятій позиції з двома балами.
УПЛ, 3-й тур
Кудрівка – Оболонь – 0:0