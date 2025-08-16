Колос підписав новий контракт з лідером команди
Відомі деталі угоди
близько 2 годин тому
Владислав Велетень (праворуч).Фото - ФК Колос
Вінгер Колоса Владислав Велетень подовжив контракт з ковалівцями, повідомляє офіційний сайт ковалівського клубу.
За даними Transfermarkt, нова угода 22-річного футболіста з Колосом розрахована до 30 червня 2027 року.
Цього літа Велетня пов'язували інтересом Зюлте-Варегема (Бельгія), а також Динамо, в якому Влад розпочинав свій шлях у футболі.
Велетень перейшов у Колос на початку сезону 2021/2022 і вже провів 72 матчі, в яких забив сім м'ячів та віддав вісім гольових передач.
16 серпня Колос у третьому турі УПЛ зіграє проти Карпат (15:30).
