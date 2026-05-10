Сергій Разумовський

Абсолютно всі матчі 31-го туру української Другої ліги відбулися у неділю, 10 травня. Ігровий день вийшов насиченим і важливим для обох груп, адже одразу кілька результатів вплинули на боротьбу за перші місця та позиції у зоні плейоф.

Група А

У групі А синхронні перемоги здобули другі команди Буковини та Полісся. Полісся-2 провело дуже переконливий матч проти Ужгорода та розгромило суперника на виїзді з рахунком 4:0. Житомирська команда забила по одному м’ячу в першому таймі та ще тричі відзначилася після перерви, довівши справу до впевненої перемоги.

Рахунок у матчі на 22-й хвилині відкрив Іванов. У другому таймі перевага гостей стала ще більш помітною. Караман подвоїв рахунок на 55-й хвилині, Валіффер забив третій м’яч на 70-й, а вже у компенсований час Йока встановив остаточний результат зустрічі.

Буковина-2 також здобула важливі три очки, однак зробила це значно драматичніше. Чернівецька команда приймала Реал Фарму та пропустила швидкий гол уже на третій хвилині, коли Шихалєєв вивів гостей уперед. Господарі зуміли відігратися ще до перерви завдяки пенальті, який на 27-й хвилині реалізував Савін. Переможний м’яч Буковина-2 забила вже у компенсований час другого тайму — на 90+2-й хвилині відзначився Кермач.

Нива Вінниця та Атлет розійшлися миром. Команди обмінялися голами ще в першому таймі. Спочатку на 24-й хвилині Погорілий вивів вінничан уперед, однак уже за три хвилини Крицький реалізував пенальті та зрівняв рахунок. Після цього команди більше не забивали, тож зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Головним результатом групи А стала перемога Куликів-Білки над Вільхівцями. Лідер групи здобув черговий виїзний успіх та зміцнив свої позиції у боротьбі за перше місце. Долю матчу фактично вирішили епізоди у другому таймі. На 62-й хвилині Галадей реалізував пенальті, а на 71-й хвилині Нємчанінов зрізав м’яч у власні ворота, встановивши остаточний рахунок — 0:2.

Друга ліга, 31-й тур

Атлет – Нива Вінниця 1:1

Голи: Крицький, 27 (пен.) – Погорілий, 24

Ужгород – Полісся-2 0:4

Голи: Іванов, 22, Караман, 55, Валіффер, 70, Йока, 90+1

Буковина-2 – Реал Фарма 2:1

Голи: Савін, 27 (пен.), Кермач, 90+2 – Шихалєєв, 3

Вільхівці – Куликів-Білка 0:2

Голи: Галадей, 62 (пен.), Нємчанінов, 71 (автогол)

Турнірна таблиця групи А

Після матчів 31-го туру Куликів-Білка набрала 64 очки та збільшила відрив від Полісся-2 до чотирьох балів. Команда продовжує лідирувати у групі та зберігає хороші шанси завершити цей етап на першому місці.

Полісся-2, попри перемогу над Ужгородом, залишається другим. Водночас житомирська команда вже гарантувала собі місце не нижче зони плейоф, тому в заключній частині сезону продовжить боротьбу за максимально високу позицію.

Група Б

У групі Б головним підсумком туру стала розгромна перемога Локомотива. Київська команда на виїзді не залишила шансів Чорноморцю-2, забивши у ворота суперника п’ять м’ячів без відповіді.

Перший гол у цьому матчі був автоголом. На 46-й хвилині Ярмола зрізав м’яч у власні ворота, після чого Локомотив отримав психологічну перевагу. У другому таймі гості повністю контролювали гру та ще чотири рази засмутили суперника. Савчук забив на 53-й хвилині, Зубков відзначився на 73-й, Мельниченко — на 77-й, а Тименко реалізував пенальті на 88-й хвилині.

Головний конкурент Локомотива у боротьбі за перше місце, Колос-2, втратив очки у виїзному матчі з Гірник-Спортом. Ковалівська команда вийшла вперед ще на 19-й хвилині після голу Димнича та довго утримувала мінімальну перевагу. Однак наприкінці зустрічі господарі зуміли врятуватися. На 82-й хвилині Куц зрівняв рахунок і приніс Гірник-Спорту нічию.

Одним із найрезультативніших матчів туру стала зустріч Пенуела та Діназа. Господарі перемогли з рахунком 4:2. Полтавець оформив дубль, забивши на 5-й та 34-й хвилинах, ще по одному м’ячу у складі Пенуела додали Лебедєв і Тарасенко. У Діназа відзначилися Пономаренко та Бобіта, однак цього виявилося недостатньо, щоб зачепитися за очки.

Ребел на своєму полі мінімально переміг Олександрію-2. Єдиний гол у матчі було забито на 50-й хвилині, коли Андрухів приніс господарям три очки.

Лівий Берег-2 та Тростянець зіграли внічию. Господарі відкрили рахунок на 18-й хвилині зусиллями Корнієнка, але втримати перемогу не змогли. Під кінець Сліпухін зрівняв рахунок і врятував Тростянець від поразки.

Друга ліга, 31-й тур

Чорноморець-2 – Локомотив – 0:5

Голи: Ярмола, 45+1 (автогол), Савчук, 53, Зубков, 73, Мельниченко, 77, Тименко, 88 (пен.)

Пенуел – Діназ – 4:2

Голи: Полтавець, 5, 34, Лебедєв, 27, Тарасенко, 88 – Пономаренко, 41, Бобіта, 59

Гірник-Спорт – Колос-2 – 1:1

Голи: Куц, 82 – Димнич, 19

Ребел – Олександрія-2 – 1:0

Гол: Андрухів, 50

Лівий Берег-2 – Тростянець – 1:1

Голи: Корнієнко, 18 – Сліпухін, 79

Турнірна таблиця групи Б

Після 31-го туру Локомотив набрав 64 очки та відірвався від Колоса-2 на чотири бали у боротьбі за перемогу у групі Б. Розгром Чорноморця-2 дозволив киянам не лише зміцнити лідерство, а й покращити різницю забитих і пропущених м’ячів.

Водночас Колос-2 ще зберігає реальні шанси наздогнати лідера, адже команда з Ковалівки має гру в запасі. Саме цей фактор залишає інтригу в боротьбі за перше місце у групі перед заключними турами сезону.