Сергій Разумовський

24 червня відбулися заключні поєдинки другого туру чемпіонату світу 2026 року, за підсумками яких стала відома перша група команд, що достроково забезпечили собі місце у плейоф турніру.

Після завершення цього раунду боротьби путівки до 1/16 фіналу гарантували собі вже 7 із 48 учасників Мундіалю. До числа команд, які змогли оформити вихід у наступну стадію ще до завершення групового етапу, увійшли збірні Мексики, США, Німеччини, Франції, Норвегії, Аргентини та Колумбії.

Таким чином, усі ці національні команди вже забезпечили собі продовження виступів на турнірі та тепер можуть спокійніше готуватися до вирішальних матчів на виліт, у яких визначатиметься їхній подальший шлях на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, після двох турів п'ять збірних достроково втратили шанс на 1/16 фіналу.