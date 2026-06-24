Сергій Разумовський

Завершився другий тур групового етапу чемпіонату світу-2026, після якого турнірна ситуація для частини команд стала остаточно зрозумілою. Деякі збірні вже втратили шанси на продовження боротьби, тоді як інші продовжують демонструвати надійну гру в обороні та залишають свої ворота недоторканими.

За підсумками двох стартових турів одразу п’ять національних команд достроково втратили можливість вийти до плей-оф чемпіонату світу. Серед них опинилися Гаїті, Туреччина, Йорданія, Туніс та Панама. Для цих збірних заключний матч групового етапу вже не матиме турнірного значення з погляду боротьби за вихід у наступний раунд.

Водночас на ЧС-2026 залишаються лише чотири команди, які після двох турів ще не пропустили жодного м’яча. Свої ворота в недоторканності зберегли Аргентина, Мексика, Іспанія та Гана. Саме ці збірні наразі демонструють найнадійнішу гру в захисті на груповому етапі турніру.

Окремою подією другого туру став ювілейний матч Луки Модрича за збірну Хорватії. 40-річний півзахисник провів 200-й поєдинок у футболці національної команди. Знакова гра для хорватського ветерана завершилася перемогою його збірної над Панамою з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Анте Будімір.