Комітет арбітрів УЄФА призначив азербайджанську суддівську бригаду на перший матч Полісся проти Фіорентини у четвертому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Головним арбітром призначено 37-річного Аліара Агаєва, який цього сезону вже обслуговував гру чемпіонату Азербайджану та матч кваліфікації Ліги Європи. У сезоні 2024/25 він опинився у скандальній ситуації, погодившись працювати на товариській зустрічі збірних Росії та Нігерії у Москві.

Асистуватимуть Агаєву Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі, а роль четвертого арбітра виконає Кямал Умудлу. За роботу системи VAR буде відповідати німецький рефері Роберт Шродер, якому допоможе Інгілаб Мамедов.

Зазначимо, що перший матч Полісся - Фіорентина пройде номінально вдома для української команди. Гра призначена на 21 серпня, початок о 21.00.