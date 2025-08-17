Президент Полісся Геннадій Буткевич висловився про напружений графік житомирської команди, граючи по два матчі на тиждень в УПЛ та Лізі конференцій, який пов'язаний з логістикою.

«Дуже виснажливо. І для футболістів, і для тренерів, і навіть для менеджменту. Постійні переїзди, кожна ніч в іншому місці, життя на валізах. Жодного повноцінного дня. Фактично з 29 липня, коли ми поїхали на матч до Андорри, у команди не було можливості нормально відновлюватися. Усе відбувається через два дні на третій: гра – дорога – знову гра.

Увесь час після матчів команда проводить у літаках, потягах чи автобусах. Без повноцінних тренувань, без часу для відпочинку. Жодного вихідного дня у гравців не було. У такому режимі ми провели 6 матчів. І попереду ще 4.

Це дуже негативно позначається на футболістів. Постійна втома, ноги затікають в автобусах і літаках, відповідно ризик травм високий. Є психологічне виснаження – хлопці постійно разом, у них немає навіть дня, щоб побути з родинами. Після гри з Пакшем повернення до Житомира зайняло 36 годин. Це ненормальний ритм для професійного футболу».

Ротань казав, що не буде жалітися? Це його позиція, і вона заслуговує поваги. А я, як президент клубу, мушу захистити гравців і тренерів, дбаючи про їхній стан. Те, що ми переживаємо зараз, – це фактично знищення команди», – цитує Буткевича клубна пресслужба.