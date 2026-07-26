Сергій Разумовський

Колишній воротар донецького Шахтаря та київського Динамо Олександр Рибка продовжить професійну діяльність у тренерському напрямі. 39-річний фахівець приєднався до тренерського штабу хмельницького Поділля.

У новій команді Рибка відповідатиме за підготовку голкіперів. До його обов’язків входитиме робота над технічними та тактичними навичками воротарів, удосконалення їхньої фізичної готовності, а також підготовка до офіційних матчів.

У пресслужбі Поділля привітали нового тренера з приєднанням до клубу та побажали йому успішної роботи. Хмельницька команда розраховує, що досвід Рибки допоможе воротарям прогресувати, демонструвати надійну гру та сприятиме досягненню нових перемог.

Олександр Рибка завершив кар’єру професійного футболіста влітку 2025 року. Після цього він розпочав роботу у тренерському штабі Олександра Кучера в одеському Чорноморці, де обіймав посаду тренера воротарів.

У складі Чорноморця Рибка працював до зими 2026 року. Тепер колишній голкіпер продовжить кар’єру в Поділлі, зосередившись на розвитку воротарської ланки хмельницького клубу.

Раніше Зоря підписала голкіпера з Першої ліги.