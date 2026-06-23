Павло Василенко

Воротар Владислав Рибак підписав контракт із Зорею. Про це інформує пресслужба луганського клубу.

Український футболіст приєднався на правах вільного агента. При цьому термін дії його нового контракту невідомий.

Рибак протягом трьох сезонів грав за юнацькі та молодіжну команду Зорі, після чого влітку 2022 року перейшов до донецького Олімпіка. Виступи за харківський Металіст Владислав чергував з грою за Дніпро-1.

Минулого сезону воротар у складі Металіста провів 32 матчі в Першій лізі та Кубку України, пропустивши 37 м’ячів і сім разів зберігши свої ворота недоторканими.