Сергій Разумовський

Монца повернулася до Серії A за підсумками фіналу плей-оф Серії B, попри поразку в матчі-відповіді проти Катандзаро.

Другий поєдинок фінального протистояння відбувся 29 травня на домашньому стадіоні Монци – Бріантео. Господарі підходили до гри з комфортною перевагою після першої зустрічі, у якій перемогли Катандзаро на виїзді з рахунком 2:0.

Втім, у матчі-відповіді Катандзаро зуміло нав’язати боротьбу та майже перевернуло ситуацію у двоматчевому протистоянні. На 39-й хвилині Фелліпе Жак відкрив рахунок, скоротивши відставання своєї команди за сумою двох матчів.

У другому таймі гості продовжили тиснути й на 78-й хвилині досягли свого. Руджеро Фрозініні забив другий м’яч Катандзаро та зрівняв загальний рахунок протистояння — 2:2. Однак цього виявилося недостатньо для виходу до Серії A. Згідно з регламентом плей-оф Серії B, у разі рівності за сумою двох матчів перевагу отримує команда, яка посіла вище місце в регулярному сезоні.

Монца завершила сезон Серії B на третій позиції, тоді як Катандзаро фінішувало п’ятим. Саме завдяки кращому місцю в турнірній таблиці Монца здобула путівку до елітного дивізіону Італії.

Таким чином, Монца повернулася до Серії A вже через рік після вильоту. Команда стала третім клубом, який підвищився у класі за підсумками сезону. Раніше право виступати в еліті італійського футболу здобули Венеція та Фрозіноне. Натомість Серію A залишили Кремонезе, Верона та Піза.

Серія B (Італія), Перехідний плейоф. Фінал, матч-відповідь

Монца – Катандзаро 0:2 (перший матч – 2:0)

Голи: Жак, 39, Фрозініні, 78