Сергій Разумовський

У 37-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді несподівано втратив очки у грі з Борнмутом. Команда Пепа Гвардіоли зіграла внічию 1:1, і цей результат фактично поставив крапку в боротьбі за чемпіонський титул.

Перед цією зустріччю Манчестер Сіті зберігав лише теоретичні шанси на продовження чемпіонської гонки, тому команді була потрібна виключно перемога. Будь-який інший результат означав дострокову втрату титулу. Втім, гості не змогли впоратися із завданням.

Борнмут провів перший тайм дуже впевнено та організовано. Господарі діяли сміливо, не дозволяли супернику контролювати гру у звичному для Манчестер Сіті стилі та регулярно створювали напругу біля воріт гостей. Колишні партнери українського захисника Іллі Забарного заслужено виграли першу половину зустрічі, скориставшись проблемами містян у побудові атак.

На 39-й хвилині Борнмут відкрив рахунок. Автором голу став Крупі, який відзначився незадовго до перерви. Цей м’яч став логічним підсумком першого тайму, у якому господарі виглядали гостріше та переконливіше.

Манчестер Сіті у першій половині матчу майже нічого не запропонував попереду. Підопічні Пепа Гвардіоли не створили жодного справді небезпечного моменту, а їхні атаки часто зупинялися ще до входу у штрафний майданчик Борнмута. На тлі новини про те, що іспанський фахівець залишить клуб після завершення сезону, команда виглядала невпевнено та позбавленою звичної енергії.

Після перерви Манчестер Сіті спробував збільшити тиск, однак Борнмут продовжував грамотно захищатися. Попри необхідність перемагати, в основний час другого тайму «містяни» створили фактично лише один стовідсотковий момент. Найкраща нагода була в О’Райлі, однак реалізувати її футболіст гостей не зміг.

«Вишні», зі свого боку, могли не лише втримати переможний рахунок, а й остаточно зняти питання ще в основний час. Наприкінці матчу Брукс двічі мав чудові можливості поховати інтригу. Спочатку після його удару Доннарумма здійснив фантастичний сейв і врятував Манчестер Сіті від другого пропущеного м’яча. Згодом гравець Борнмута ще раз опинився у вигідній ситуації, але влучив у стійку.

Коли здавалося, що господарі здобудуть гучну перемогу над одним із грандів англійського футболу, Манчестер Сіті все ж зумів уникнути поразки. На 95-й хвилині Голанд зрівняв рахунок і врятував гостей від програшу. Однак цей гол уже не змінив головного підсумку вечора для команди Гвардіоли.

Нічия залишила Манчестер Сіті без шансів на чемпіонство. Після цього матчу містяни набрали 78 очок перед останнім туром сезону. Арсенал має 82 пункти, тож команда з Лондона стала недосяжною для конкурента ще до фінального ігрового дня. Борнмут (56) зберігає шанси наздогнати Ліверпуль (59) у боротьбі за Лігу чемпіонів.

Таким чином, Манчестер Сіті достроково програв боротьбу за титул в АПЛ. Для команди, яка протягом останніх років звикла домінувати в англійському футболі, цей результат став болючим завершенням епохи Пепа Гвардіоли.

АПЛ, 37-й тур

Борнмут – Манчестер Сіті 1:1

Голи: Крупі, 39 – Голанд, 90+5

Борнмут: Петрович, Сміт, Гілл, Сенесі (Кук, 90), Трюффер, Адамс, Скотт, Раян (Брукс, 84), Крупі (Клюйверт, 76), Таверньє, Еванілсон (Унал, 90).

Манчестер Сіті: Доннарумма, Нунес, Хусанов, Геї, О’Райлі, Родрі, Семеніо (Савіо, 56), Ковачич (Фоден, 56), Сілва (Шеркі, 56), Доку (Мармуш, 76), Голанд.

Попередження: Адамс, Гілл, Клюйверт, Трюффер – Родрі