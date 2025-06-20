Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо оцінив виступ нападника молодіжної збірної України та київського клубу Владислава Ваната на Євро-2025 (U-21) як провальний. Фахівець не вірить в інтерес Арсеналу та Манчестер Юнайтед до футболіста.

Такий у нього клас. Він може забивати тільки в нашому чемпіонаті, який зараз низького рівня, а в міжнародних іграх Ваната не видно. Я взагалі не вірю, що Ванатом цікавляться Арсенал і Манчестер Юнайтед. Його журналісти піарять, так само як і Судакова з Шапаренком, який теж зник.

Та не буде Ванат грати в АПЛ! Ну не дано йому це, зрозумійте. А якщо його і куплять, то буде сидіти в запасі, в випадку, коли взагалі в заявку потрапить. Це моя думка. Подивіться на Довбика в Ромі. Він же взагалі не рухається, стоїть, як приклеєний, біля захисника, – заявив Сабо в інтерв’ю BLIK.ua.