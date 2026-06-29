Сергій Разумовський

Дністер Заліщики офіційно оголосив про призначення Валерія Іващенка на посаду головного тренера команди. Про кадрові зміни повідомила пресслужба клубу.

45-річний фахівець має досвід роботи в українському футболі на різних рівнях. Останнім місцем його роботи була Нива Тернопіль, де він входив до тренерського штабу Олега Дулуба. У тернопільському клубі Іващенко працював у статусі асистента головного тренера в період з лютого до травня 2026 року.

Раніше спеціаліст також самостійно очолював Оболонь, де провів помітний етап своєї тренерської кар’єри. У київському клубі він працював з 2021 до 2024 року. Крім того, Іващенко має досвід роботи з аматорськими командами, зокрема керував Мрією Гостомель.

Призначення Валерія Іващенка можна розглядати як важливий крок для Дністра Заліщики напередодні нового сезону. Команда готується до виступів у групі А Другої ліги, що стане новим етапом у розвитку клубу. У попередні роки Дністер виступав у чемпіонаті України серед аматорів, а тепер матиме можливість проявити себе вже на професійному рівні.