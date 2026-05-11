Сергій Разумовський

Тернопільська Нива офіційно оголосила про завершення співпраці з головним тренером Олегом Дулубом. Про це повідомила пресслужба клубу.

Рішення про припинення роботи було ухвалене за взаємною згодою сторін. Разом із 60-річним білоруським фахівцем команду також залишають його помічники Валерій Іващенко та Тарас Гребенюк.

У клубі зазначили, що інформацію щодо подальших кадрових рішень у тренерському штабі буде оприлюднено найближчим часом. Наразі невідомо, хто готуватиме команду до наступних матчів та чи буде призначений тимчасовий виконувач обов’язків головного тренера.

Дулуб очолив Ниву взимку в непростий для команди період, однак виправити турнірне становище тернопільському колективу не вдалося. Після невдалого весняного відрізка чемпіонату клуб опинився у складній ситуації в Першій лізі.

Наразі Нива має 27 очок і посідає 11-те місце у турнірній таблиці. Команда продовжує боротьбу за те, щоб уникнути потрапляння до стикових матчів за право залишитися у дивізіоні.

До роботи в тернопільському клубі Олег Дулуб уже мав досвід у чемпіонаті України. Раніше білоруський спеціаліст очолював ЛНЗ, Львів, Карпати та Чорноморець.

Окрім оголошення про припинення співпраці з тренерським штабом, Нива також звернулася до вболівальників, партнерів та футбольної спільноти із заявою щодо останніх результатів команди.

Футбольний клуб «Нива» Тернопіль звертається до своїх уболівальників, партнерів та всієї футбольної спільноти. Ми усвідомлюємо відповідальність за результати команди у другій частині сезону та визнаємо - весняний відрізок Чемпіонату був провалений. Клуб не виправдав очікувань уболівальників, які підтримували команду як на стадіоні, так і за його межами. Керівництво клубу визнає, що однією з ключових помилок стало кадрове рішення щодо призначення тренерського штабу. Ми брали на себе відповідальність тоді й беремо її зараз. У футболі немає місця перекладанню провини - за результат відповідає весь клуб: керівництво, тренерський штаб та гравці. Попри складний період, ФК «Нива» не збирається ховатися від критики чи опускати руки. Уже найближчим часом буде проведено детальний аналіз ситуації та ухвалено рішення, необхідні для того, аби команда повернулася на той рівень, якого заслуговують наші вболівальники та місто Тернопіль. Дякуємо кожному, хто залишався з командою навіть у найважчі моменти сезону. Ваша підтримка - це те, заради чого існує клуб. Тільки Нива, Тільки Тернопіль! Нива Тернопіль