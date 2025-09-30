Вінгер Шахтаря Лукас Феррейра розповів про те, що стало для нього новинкою в українській Прем'єр-лізі. Слова новачка передає пресслужба клубу.

З того, що мені вдалося помітити за перший період мого перебування тут, – це те, що суперники проти нас зазвичай сідають у дуже низький блок, намагаються грати в якомога більш захисний футбол, аби не дати нам нагоду створити дуже багато. Це складно, це дійсно незвично, особливо після реалій бразильського футболу, нашої легендарної Joga Bonito та відкритого простору.

Дійсно, Серія А та УПЛ – це різні чемпіонати. Тут гра насправді доволі швидко відбувається. Попри те, що в Бразилії ми більше заточені на якусь феєрію, якусь емоцію, але в нас також нормальним є потримати м’яч, десь трішки збити темп. Тут, в Україні, все відбувається доволі швидко, переходи з атаку в оборону й навпаки. Дійсно, це поки незвично для мене.