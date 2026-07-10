Сергій Разумовський

Жорже Жезуш офіційно став новим головним тренером збірної Португалії. Про призначення 71-річного фахівця повідомила пресслужба Федерації футболу Португалії.

Деталі контракту наразі офіційно не розкриваються. Водночас, за інформацією Фабріціо Романо, Жезуш має очолювати національну команду протягом Ліги націй сезону 2026/27, Євро-2028 та чемпіонату світу 2030 року. Портал Transfermarkt також вказує, що угода розрахована до 31 липня 2030 року.

Жезуш має великий тренерський досвід на клубному рівні. Раніше він працював із Бенфікою, де у 2021 році перетинався з українським нападником Романом Яремчуком, а також очолював Спортінг, Аль-Наср та низку інших команд. Під час роботи в Саудівській Аравії португальський фахівець тренував Кріштіану Роналду.

На посаді головного тренера збірної Португалії Жезуш замінив Роберто Мартінеса. Іспанський фахівець залишив команду після невдалого виступу на чемпіонаті світу-2026, де португальці вилетіли вже на стадії 1/8 фіналу, мінімально поступившись Іспанії з рахунком 0:1.

Першим великим випробуванням для Жезуша на чолі збірної стане груповий етап Ліги націй 2026/27. У вересні Португалія стартує в турнірі матчами проти Вельсу, Норвегії та Данії.