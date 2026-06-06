Сергій Разумовський

Збірна Молдови провела товариський матч проти Болгарії та не програла на власному полі. Поєдинок завершився результативною нічиєю з рахунком 2:2.

Одним із героїв зустрічі став центральний захисник Молдови Владислав Бабогло, який на клубному рівні виступає за Карпати. Футболіст вийшов на матч із капітанською пов’язкою та допоміг своїй команді уникнути поразки.

Саме Бабогло зрівняв рахунок наприкінці гри. На 85-й хвилині 27-річний центрбек відзначився голом і встановив остаточний результат матчу — 2:2. До цього молдовська команда поступалася Болгарії, однак змогла відігратися у заключній частині зустрічі.

Для Бабогла цей гол став третім у складі національної збірної Молдови. Загалом після натуралізації у 2023 році захисник провів за молдовську команду 27 матчів. Раніше футболіст виступав за збірні України різних вікових категорій.

У складі Молдови також відзначився Богачук, який забив на 60-й хвилині. У Болгарії голи на свій рахунок записали Русев та Петков — вони відзначилися на 23-й та 76-й хвилинах відповідно.

Товариський матч

Молдова – Болгарія 2:2

Голи: Богачук, 60, Бабогло, 85 – Русев, 23, Петков, 76

Відео: MEGOGO

Нагадаємо, Карпати вибрали нового капітана після скандалу з Мірошніченком. Ним став саме Бабогло.