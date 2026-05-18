Сергій Разумовський

Вінгер Карабаха Олексій Кащук відзначився результативною передачею у матчі 32-го туру чемпіонату Азербайджану проти Імішли. Поєдинок завершився впевненою перемогою команди українця з рахунком 3:0.

25-річний футболіст записав до свого активу асист уже на початку другого тайму. Саме після передачі Кащука на Дурана на 46-й хвилині Карабаху вдалося розвинути успіх у матчі та впевнено контролювати перебіг зустрічі. Для українського вінгера ця результативна дія стала першою у 2026 році.

Карабах загалом провів дуже впевнений матч і не залишив супернику шансів на позитивний результат. Окрім Дурана також відзначилися голами Янкович і Зубір.

Завдяки перемозі Карабах набрав 66 очок у турнірній таблиці та збільшив відрив від Турана до семи балів. Таким чином команда достроково гарантувала собі щонайменше друге місце за підсумками сезону.

Чемпіонат Азербайджану, 32-й тур

Карабах – Імішли 3:0

Голи: Дуран, 46, Янкович, 66 (пен.), Зубір, 78

Раніше повідомлялося, що Кащук залишить Карабах по завершенню сезону.