Володимир Кириченко

Український вінгер Карабаха Олексій Кащук піде з команди у кінці сезону. Про це повідомляє Azerisport.

За даними джерела, клуб не збирається залишати його, навіть якщо він не знайде нову команду.

25-річний футболіст у поточному сезоні провів 29 матчів за Карабах в усіх турнірах. У його активі 3 голи і 3 асисти.

Контракт Кащука з азербайджанським клубом розрахований до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, Карабах став рекордсменом Ліги чемпіонів.