Колишній вінгер Шахтаря залишить Карабах по завершенню сезону
Азербайджанський клуб не розраховує на українця
близько 3 годин тому
Олексій Кащук / Фото - Facebook
Український вінгер Карабаха Олексій Кащук піде з команди у кінці сезону. Про це повідомляє Azerisport.
За даними джерела, клуб не збирається залишати його, навіть якщо він не знайде нову команду.
25-річний футболіст у поточному сезоні провів 29 матчів за Карабах в усіх турнірах. У його активі 3 голи і 3 асисти.
Контракт Кащука з азербайджанським клубом розрахований до 30 червня 2027 року.
Нагадаємо, Карабах став рекордсменом Ліги чемпіонів.
