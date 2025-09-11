Павло Василенко

Колишнього президента клубу Палермо Поля Баккальїні знайшли мертвим у його будинку в Мілані.

На момент смерті Баккальїні було лише 41 рік, а італійські ЗМІ повідомляють, імовірно, він покінчив життя самогубством. Це – головна версія слідчих. Розтин, призначений на найближчі години, розвіє всі сумніви.

Колишній президент Палермо народився у Сполучених Штатах Америки, а протягом 2017 року недовго виконував функції клубу з Італії.

Були ознаки того, що Баккальїні стане мажоритарним власником цього клубу, але угода так і не відбулася.

Палермо раніше був стабільною командою першого дивізіону, але в останні роки через численні проблеми, з якими вони зіткнулися, вони вилетіли до Серії B.