Павло Василенко

Колишній гравець Манчестер Юнайтед має новий клуб. Керівництво клубу відмовилося дозволити йому носити своє ім'я на футболці.

Найкращі дні Маркоса Рохо минули назавжди. Найбільших успіхів 35-річний гравець досяг між 2014 і 2018 роками після переходу у Манчестер Юнайтед.

У 2021 році Рохо перейшов до рідної команди Бока Хуніорс на правах вільного агента. Спочатку він був однією з зірок свого нового клубу, але з часом втратив свою позицію.

35-річний гравець покинув Бока Хуніорс за неспокійних обставин після більш ніж чотирьох років у клубі. За цей час він зіграв 118 матчів і забив дев'ять голів.

Трансфер за участю захисника відбувся в неділю. Колишній гравець Манчестер Юнайтед перейшов до аргентинського Расінга.

Невдовзі після угоди досвідчений гравець зіткнувся з першими невдачами. Керівництво клубу відмовилося дозволити йому носити власне ім'я на футболці.

На футболці Рохо буде його ім'я та перша літера його прізвища. Все це через прізвисько міського суперника Расінга – Індепендьєнте – яке іноді називають «Ель Рохо».