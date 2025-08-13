Колишньому гравцю Манчестер Юнайтед новий клуб не дозволив носити на футболці своє прізвище
Подробиці цікавого інциденту
32 хвилини тому
Колишній гравець Манчестер Юнайтед має новий клуб. Керівництво клубу відмовилося дозволити йому носити своє ім'я на футболці.
Найкращі дні Маркоса Рохо минули назавжди. Найбільших успіхів 35-річний гравець досяг між 2014 і 2018 роками після переходу у Манчестер Юнайтед.
У 2021 році Рохо перейшов до рідної команди Бока Хуніорс на правах вільного агента. Спочатку він був однією з зірок свого нового клубу, але з часом втратив свою позицію.
35-річний гравець покинув Бока Хуніорс за неспокійних обставин після більш ніж чотирьох років у клубі. За цей час він зіграв 118 матчів і забив дев'ять голів.
Трансфер за участю захисника відбувся в неділю. Колишній гравець Манчестер Юнайтед перейшов до аргентинського Расінга.
Невдовзі після угоди досвідчений гравець зіткнувся з першими невдачами. Керівництво клубу відмовилося дозволити йому носити власне ім'я на футболці.
На футболці Рохо буде його ім'я та перша літера його прізвища. Все це через прізвисько міського суперника Расінга – Індепендьєнте – яке іноді називають «Ель Рохо».
Поділитись