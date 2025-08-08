Павло Василенко

Алехандро Гарначо хоче перейти в Челсі цього літа. За словами інсайдера Фабріціо Романо, аргентинець вже домовився про умови з синіми.

Незважаючи на дуже успішний сезон, на «Стемфорд Брідж» знову відбуваються значні зміни. Очікується, що клуб покинуть, серед інших, Ніколас Джексон та Крістофер Нкунку.

На їхнє місце прийдуть нові гравці. Трансфер Хаві Сімонса з РБ Лейпциг здається лише питанням часу.

Гарначо також є у списку бажань лондонського клубу. Вінгеру немає місця в Манчестер Юнайтед.

Кілька іноземних клубів цікавилися гравцем, але він воліє залишитися в Англійській Прем'єр-лізі. Чутки про можливий перехід до Челсі ходили давно.

За словами Романо, Гарначо вже узгодив усі умови свого індивідуального контракту з синіми. Тепер обидва клуби мають досягти згоди, і переговори, як очікується, розпочнуться найближчими днями.

У сезоні 2024/25 Гарначо провів 58 офіційних матчів за Манчестер Юнайтед, забивши 11 голів і віддавши 10 результативних передач. Transfermarkt оцінює його в 45 мільйонів євро.