Сергій Разумовський

Галатасарай достроково оформив чемпіонство у турецькій Суперлізі. Команда Окана Бурука здобула важливу перемогу над Антальяспором у матчі 33-го туру чемпіонату Туреччини, вигравши з рахунком 4:2.

Цей результат дозволив стамбульському клубу гарантувати собі перше місце ще до завершення сезону. За один тур до фінішу Галатасарай став недосяжним для головного переслідувача — Фенербахче.

Після 33 зіграних матчів Галатасарай має у своєму активі 77 очок. Фенербахче, який також провів 33 поєдинки, набрав 73 бали. Таким чином, навіть у разі поразки Галатасарая в останньому турі та перемоги Фенербахче конкурент уже не зможе обійти команду Бурука в турнірній таблиці.

Для Галатасарая це чемпіонство стало вже четвертим поспіль. Стамбульський клуб продовжив свою домінацію у турецькому футболі та ще більше зміцнив статус найтитулованішої команди країни.

Загалом Галатасарай виграв чемпіонат Туреччини вже 26 разів. Це найкращий показник в історії турецької Суперліги. Найближчим переслідувачем за кількістю чемпіонських титулів залишається Фенербахче, на рахунку якого 19 перемог у національній першості.

Турецька Суперліга, 33-й тур

Галатасарай – Антальяспор 4:2

Голи: Леміна, 56, Осімген, 66 (пен.), 88, Айхан, 90+5 – Дікмен, 45+3, 62

Раніше також Трабзонспор, незважаючи на гол і асист Олександра Зубкова втратив усі шанси на Лігу чемпіонів.