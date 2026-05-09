Сергій Разумовський

Олександр Зубков став головним героєм виїзного матчу Трабзонспора проти Бешикташа у 33-му турі турецької Суперліги. Український півзахисник відзначився голом і результативною передачею, допомігши своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Господарі відкрили рахунок на 14-й хвилині: Кекджу реалізував пенальті та вивів Бешикташ уперед. Утім, перевага стамбульського клубу протрималася лише хвилину. Уже на 15-й хвилині Зубков замкнув передачу Умута Наїра та зрівняв рахунок.

У другому таймі українець знову опинився в центрі уваги. На 62-й хвилині Зубков асистував Ернесту Мучі, який забив другий м’яч Трабзонспора та встановив остаточний рахунок зустрічі — 2:1 на користь гостей.

Зубков провів на полі 90 хвилин і був замінений уже наприкінці гри. Статистичні портали високо оцінили виступ українця: Sofascore поставив йому 8,2, WhoScored — 8,4, а FlashScore — 8,2. За цими оцінками Олександр став одним із найкращих гравців матчу.

Востаннє Олександр забивав ще 23 січня у матчі проти Касимпаші. У поточному сезоні Зубков має у своєму активі чотири голи та сім результативних передач у 34 матчах.

Попри перемогу над Бешикташем, Трабзонспор втратив шанси на кваліфікацію до Ліги чемпіонів. У паралельному матчі Фенербахче розгромив Коньяспор із рахунком 3:0, а дублем у складі «канарок» відзначився колишній півзахисник Шахтаря Фред. Завдяки цій перемозі Фенербахче відірвався від Трабзонспора на чотири очки перед останнім туром і гарантував собі місце в кваліфікації ЛЧ. Від Туреччини до Ліги чемпіонів потрапляють дві команди.

Трабзонспор посідає третє місце в чемпіонаті Туреччини, маючи 69 очок. Наступний матч команда Зубкова проведе 13 травня: у півфіналі Кубка Туреччини Трабзонспор зустрінеться з Генчлербірлігі.

Чемпіонат Туреччини, 33-й тур

Бешикташ – Трабзонспор 1:2

Голи: Кекджу, 14 (пен.) – Зубков, 15, Мучі, 62

Коньяспор – Фенербахче 0:3

Голи: Фред, 13, 72, Браун, 57