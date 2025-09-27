Сергій Стаднюк

У сьомому турі іспанської Ла Ліги Вільярреал здобув важливу домашню перемогу над Атлетіком з Більбао.

Для команди Марселіно це вже третій поспіль успіх за тиждень після перемог над Осасуною та Севільєю. Єдиний і вирішальний гол забив Молейро на 77-й хвилині, вдало зігравши на підборі після рикошету в штрафному майданчику.

Матч на Естадіо де ла Сераміка видався напруженим і рівним. Вже на старті Ніколя Пепе влучив у поперечину, а згодом мав ще кілька моментів разом із Мікаутадзе. У другому таймі «жовта субмарина» активізувалася, створила низку небезпечних атак і заслужено повела у рахунку.

Атлетік намагався врятувати гру, однак господарі грамотно відбили тиск і зберегли мінімальну перевагу. Український голкіпер Владислав Крапивцов, що виступає за другу команду «жовтої субмарини», традиційно не ввійшов до заявки першого складу.

Вільярреал набрав 16 очок у турнірній таблиці і наздогнав другу Барселону. Однак у конкурента є гра у запасі.

Ла Ліга, сьомий тур

Вільярреал – Атлетік 1:0

Гол: Молейро, 77

Вільярреал: Жуніор Рейс - Кардона, Марін, Вейга, Моуріньйо - Ахомаш (Б`юкенен, 46), Партей (Парехо, 72), Гує Соломон (Молейро, 72) - Мікаутадзе (Олувасі, 72), Пепе (Педраса, 90).

Атлетік: Сімон - Лекуе, Вівіан, Ляпорт, Берчіче - де Галаррета (Весга, 67, Рего, 75), Хаурегісар, Сансет - І. Вільямс (Саннаді, 75), Гурусета (Аресо, 67), Гомес (Наварро, 57).

Попередження: Б`юкенен, 84 Парехо, 90+2