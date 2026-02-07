Оболонь на зимових зборах в Туреччині зіштовхнулась з кадровими проблемами, повідомляє Sport.ua.

Через травми різного ступеня тяжкості поза тренувальним процесом опинились Євгеній Шевченко, Максим Грисьо та Максим Чех.

За попередніми прогнозами Шевченко встигне відновитись до рестарту УПЛ, натомість Чеху знадобиться більше часу, щоб повернутись в стрій.

Грисьо по поверненні в Україну чекає операція, пропустивши другу половину чемпіонату.

В свою чергу, лазарет Оболоні залишив нападник Денис Устименко, який повернувся в загальну групу.

