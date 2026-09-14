Рома на виїзді здобула перемогу над Торіно з рахунком 2:0. Гості відкрили рахунок на 40-й хвилині. Пауло Дібала віддав передачу на Доніелла Малена, який із другої спроби зумів відправити м’яч у сітку господарів. Остаточний рахунок було встановлено вже в компенсований час. На 93-й хвилині молодий Нікколо Пізіллі скористався передачею Джанлуки Манчіні та точним ударом закріпив перемогу Роми.

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В іншому матчі Комо вдома здолав Парму – 2:1. Команда Сеска Фабрегаса продовжила набирати очки після історичної перемоги в Лізі чемпіонів над РБ Лейпцигом.

Господарі вийшли вперед на 23-й хвилині. Якоб Рамон із близької відстані відправив м’яч у ворота після навісу Ніка Паса. На 83-й хвилині Бруно Кайкі подвоїв перевагу Комо точним ударом зі штрафного майданчика.

Парма змогла скоротити відставання у компенсований час. На 92-й хвилині Давід Ромеро забив другий м’яч гостей, однак повноцінний камбек команді здійснити не вдалося.

Рома посідає перше місце в турнірній таблиці Серії А з 12 очками, Комо – другий (10 балів).

Серія А, 4-й тур

Комо – Парма – 2:1

Голи: Рамон, 23, Кайкі, 83 – Ромеро, 90+2.

Торіно – Рома – 0:2

Голи: Мален, 40, Пізіллі, 90+3.