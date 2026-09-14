Комо переміг Парму, Рома на виїзді обіграла Торіно
Зіграно два поєдинки чемпіонату Італії
Рома на виїзді здобула перемогу над Торіно з рахунком 2:0. Гості відкрили рахунок на 40-й хвилині. Пауло Дібала віддав передачу на Доніелла Малена, який із другої спроби зумів відправити м’яч у сітку господарів. Остаточний рахунок було встановлено вже в компенсований час. На 93-й хвилині молодий Нікколо Пізіллі скористався передачею Джанлуки Манчіні та точним ударом закріпив перемогу Роми.
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В іншому матчі Комо вдома здолав Парму – 2:1. Команда Сеска Фабрегаса продовжила набирати очки після історичної перемоги в Лізі чемпіонів над РБ Лейпцигом.
Господарі вийшли вперед на 23-й хвилині. Якоб Рамон із близької відстані відправив м’яч у ворота після навісу Ніка Паса. На 83-й хвилині Бруно Кайкі подвоїв перевагу Комо точним ударом зі штрафного майданчика.
Парма змогла скоротити відставання у компенсований час. На 92-й хвилині Давід Ромеро забив другий м’яч гостей, однак повноцінний камбек команді здійснити не вдалося.
Рома посідає перше місце в турнірній таблиці Серії А з 12 очками, Комо – другий (10 балів).
Серія А, 4-й тур
Комо – Парма – 2:1
Голи: Рамон, 23, Кайкі, 83 – Ромеро, 90+2.
Торіно – Рома – 0:2
Голи: Мален, 40, Пізіллі, 90+3.