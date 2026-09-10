У першому турі загального етапу Ліги чемпіонів відбулося кілька результативних матчів. Фенербахче та Рома зіграли внічию, дебютант турніру Комо розгромив Лейпциг, а Ланс вирвав перемогу у Славії Прага завдяки голам у компенсований час.

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У Стамбулі Рома відкрила рахунок наприкінці першого тайму: на 39-й хвилині відзначився Браян Крістанте. Фенербахче відповів одразу після перерви – на 48-й хвилині Браун відновив рівновагу. Команди обмінювалися атаками, але більше не забивали – 1:1.

Комо на власному полі впевнено переміг Лейпциг – 4:1. Бутуріна відкрив рахунок на 15-й хвилині, а перед перервою Дувікас подвоїв перевагу господарів. Після відпочинку Діао довів її до трьох м’ячів. Максимович на 58-й хвилині скоротив відставання, однак наприкінці зустрічі Перроне знову забив за Комо, довершивши розгром.

У Празі Славія залишилася в меншості на 49-й хвилині після вилучення Конечного, але вже за дві хвилини Штурм вивів господарів уперед. Ланс відігрався в середині другого тайму завдяки Сімі, проте на 88-й хвилині Штурм оформив дубль і знову вивів Славію вперед.

Французька команда не здалася та в компенсований час здійснила неймовірний камбек. Товен зрівняв рахунок на 90+1-й хвилині, а ще через дві хвилини Агіляр забив переможний м’яч. Ланс здобув перемогу – 3:2.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, перший тур

Фенербахче – Рома 1:1

Голи: Браун, 48 – Крістанте, 39

Комо – Лейпциг 4:1

Голи: Бутуріна, 15, Дувікас, 38, Діао, 54, Перроне, 90 – Максимович, 58

Славія Прага – Ланс 2:3

Гол: Штурм, 51, 88 – Сіма, 73, Товен, 90+1, Агіляр, 90+3

Вилучення: Конечни, 49 (Славія)