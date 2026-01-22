Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував перемогу своєї команди над Юніоном з рахунком 2:0 у матчі основного етапу Ліги чемпіонів, поділившись своїми емоціями та оцінкою гри.

«Це Ліга чемпіонів, і тут далеко не завжди буває просто досягти результату. Я б не став стверджувати, що в першій половині зустрічі опонент перевершував нас. Ми створювали небезпечні ситуації, проте команді бракувало високої швидкості.

Незважаючи на отримане вилучення, у другому таймі ми продемонстрували відмінний футбол. Гравці правильно відреагували на ситуацію. Якщо до перерви наші дії були недостатньо переконливими, то в другій частині поєдинку колектив виглядав гідно.

Найчастіше суперники намагаються віддати всі сили саме в першому таймі. Це стосується будь–якого домінуючого клубу, а не тільки «Баварії». Я виступав за команди з аналогічним статусом і знаю: іноді гра розкривається лише після перерви. Доля матчу не завжди вирішується у стартові сорок п'ять хвилин», – резюмував Венсан Компані.