Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував вражаючу перемогу своєї команди над РБ Лейпциг із рахунком 5:1 у рамках німецької Бундесліги.

Зазначимо, що до перерви Баварія поступалася Лейпцигу 0:1, однак у другій половині зустрічі підопічні Компані повністю переломили перебіг матчу та здобули переконливу перемогу.

«У першому таймі Лейпциг доставив нам багато проблем. Вони були явно сильнішими. Здавалося, що суперник був вдвічі кращім за нас. Ми програли багато єдиноборств, вони вигравали м'яч у центрі поля, добре діяли на флангах.

Але другий тайм – боже мій! Хлопці видали максимум. Ми пробігли на шість кілометрів більше. То справді був менталітет старої школи: вигравати єдиноборства, бігти, йти вперед. Ми не боялися і виклалися на повну», – сказав Компані.