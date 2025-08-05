Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген не погоджується, щоб клуб відправив звіт про його операцію на спині до медичної комісії іспанської Ла Ліги. Це ускладнює ситуацію з реєстрацією нового воротаря синьо-гранатових — Жоана Гарсії.

Клуб прагне довести Ла Лізі, що відновлення тер Штегена триватиме не менше чотирьох місяців. Такий факт міг би дозволити Барселоні зареєструвати Гарсію поза лімітами.

Також повідомляється, що наступного тижня заплановане голосування за нового капітана к Барселоні, і за інформацією журналіста Рамона Альвареса де Мона, у німця є великі шанси залишитися капітаном.