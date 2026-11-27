Вінгер Тоттенгема Савіньйо зазнав чергового ушкодження задньої поверхні стегна та може пропустити кілька місяців. Через рецидив травми бразилець, імовірно, більше не зіграє до завершення 2026 року.

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Пошкодження футболіст отримав у матчі 11-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Іпсвіча, який завершився перемогою лондонців із рахунком 2:0. Для Савіньйо це була перша гра після шеститижневої перерви. Він вийшов на поле у другому таймі, але провів на газоні лише близько 20 хвилин.

Під час індивідуального проходу бразилець відчув біль у задній частині стегна та не зміг продовжити зустріч. Савіньйо залишив поле за допомогою медичного персоналу, що одразу викликало побоювання щодо серйозності травми.

Як повідомляє Football.London, головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі підтвердив, що відновлення вінгера може затягнутися на тривалий період. За словами наставника, реабілітація триватиме приблизно 50, 60 або навіть 80 днів. Через це футболіст точно пропустить насичений різдвяний відрізок англійського сезону та зможе повернутися до складу лише ближче до його вирішальної частини.

Нинішній сезон складається для Савіньйо непросто. 22-річний бразилець перейшов до Тоттенгема влітку 2026 року з Манчестер Сіті. Сума трансферу з урахуванням бонусів може сягнути 85 мільйонів фунтів, однак через проблеми зі здоров’ям футболіст поки не зміг повноцінно проявити себе в новій команді.

У складі лондонців Савіньйо провів лише сім матчів у всіх турнірах. На його рахунку один гол і одна результативна передача, які він оформив у дебютному поєдинку Кубка ліги проти Чарльтона.

Нова травма ще більше ускладнила кадрову ситуацію Тоттенгема в атакувальній лінії. Наразі в лазареті також перебувають український вінгер Михайло Мудрик, Матіс Тель і Хаві Сімонс. Найближчий матч команда Де Дзербі проведе 29 листопада на виїзді проти Сандерленда.

Савіньйо є прямим конкурентом Мудрика за позицією. Раніше бразилець також виступав разом із українцями Віктором Циганковим та Артемом Довбиком у складі Жирони в сезоні 2023/24, коли каталонська команда здобула бронзові медалі чемпіонату Іспанії.